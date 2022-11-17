Через три дні відбудеться перший матч ЧС-2022. Увага всього світу прикута до Катару, але організатори чітко дають зрозуміти, за межі футбольних полів журналістам зазирати не слід.

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Черговий скандал трапився під час прямого ефіру данського телеканалу TV2, який випустив вже кілька розгромних матеріалів про Катар. Черговий репортаж вів журналіст Расмус Танхольд, але завершити знімання йому не вдалося через втручання охоронців.

Кілька чоловіків прибули до команди журналістів і зірвали прямий ефір. Вони намагалися затулити об'єктив, вимагали припинити репортаж і погрожували розбити камеру. Аргументи Танхольда, що він має акредитацію і знімає у громадському місці, не були почуті. Пізніше журналіст повідомив, що катарська сторона перепросила за поведінку охоронців.

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