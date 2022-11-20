Ліонель Мессі викликав занепокоєння фанатів за кілька днів до старту чемпіонату світу.

Капітан аргентинців повністю здоровий і готовий вийти на матч першого туру проти Саудівської Аравії, стверджує журналіст Гастон Едул.

Бензема пропустить ЧС-2022 – офіційна заява збірної Франції

Мессі пропустив перше відкрите тренування в Катарі, а вчора займався окремо від команди. Фанати Аргентини почали хвилюватися за стан своєї зірки, але нічого серйозного немає. Головний тренер Ліонель Скалоні просто вирішив не навантажувати 35-річного форварда, щоб той відпочив перед насиченим періодом.

Матч Аргентина – Саудівська Аравія відбудеться 22 листопада, початок о 12:00 за київським часом. До групи С також потрапили Польща і Мексика.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім