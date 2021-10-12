Команди, які кваліфікуються на Мундіаль 2022 року, отримають не надто приємний "сюрприз".

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Як інформує L'Equipe, у ньому, зокрема, йдеться, що збірні, які все ж кваліфікуються на турнір, отримають лише один тиждень на підготовку. Останні поєдинки перед ЧС відбудуться 14 листопада 2022 року, а сам Мундіаль розпочнеться 21-го і триватиме до 18 грудня. Зазвичай для підготовки команди отримують два-три тижні.

Нагадаємо, цей турнір стане історичним, адже вперше буде проведений в осінньо-зимовий час.

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