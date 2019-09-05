ЧС-2022: всі матчі відбору буде можливість безкоштовно переглянути в YouTube

У ФІФА пішли на безпрецедентний крок задля популяризації турніру.

Кожен вболівальник з усього світу зможе спостерігати за матчами кваліфікації до ЧС-2022 лише за наявності доступу в інтернет, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

ЧС-2022: презентовано офіційний логотип Мундіалю в Катарі

Усі поєдинки відбору будуть транслюватись онлайн в YouTube. Варто відзначити, що глядачі вже мають можливість спостерігати за матчами ранньої кваліфікації на Мундіаль в африканській зоні.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться протягом листопада-грудня в Катарі.

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