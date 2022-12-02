ЧС-2022: визначились усі пари 1/8 фіналу – з ким гратимуть друзі України
2 грудня завершився груповий етап чемпіонату світу в Катарі. Попереду фанатів очікує плей-офф.
До першої стадії плей-офф пробились 16 збірних – по 2 найкращі з групи. Недорахується 1/8 і кількох іменитих збірних, зокрема Данію, Німеччину, та Бельгію, які не зуміли вийти зі своїх квартетів, хоч і вважались фаворитами.
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Розпочнеться 1/8 вже 3 грудня протистоянням Нідерландів та США, а завершиться дуеллю Португалії із Швейцарією 6 числа.
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Усі пари 1/8 фіналу ЧС-2022:
Нідерланди – США – 3 грудня, 17:00
Аргентина – Австралія – 3 грудня, 21:00
Франція – Польща – 4 грудня, 17:00
Англія – Сенегал – 4 грудня, 21:00
Японія – Хорватія – 5 грудня, 17:00
Бразилія – Південна Корея – 5 грудня, 21:00
Марокко – Іспанія – 6 грудня, 17:00
Португалія – Швейцарія – 6 грудня, 21:00
Матчі чвертьфіналу катарського чемпіонату світу відбудуться 9-10 грудня, а півфіналу – 13-14. Зустріч за третє місце запланована на 17 число, а вирішальний поєдинок турніру – на 18 грудня.
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