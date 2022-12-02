До першої стадії плей-офф пробились 16 збірних – по 2 найкращі з групи. Недорахується 1/8 і кількох іменитих збірних, зокрема Данію, Німеччину, та Бельгію, які не зуміли вийти зі своїх квартетів, хоч і вважались фаворитами.

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Розпочнеться 1/8 вже 3 грудня протистоянням Нідерландів та США, а завершиться дуеллю Португалії із Швейцарією 6 числа.

Тріумф улюбленої команди на ЧС подарує незабутні емоції, проте навіть це не зрівняється з нашою перемогою над окупантами. Наближати її легко: до кінця 2022 року 10 гривень з продажу кожної пляшки HLIBNY DAR буде відраховуватись до фонду "Повернись живим". Більше про акцію дізнавайтесь на сайті. Разом збираємо на перемогу!

Усі пари 1/8 фіналу ЧС-2022:

Нідерланди – США – 3 грудня, 17:00

Аргентина – Австралія – 3 грудня, 21:00

Франція – Польща – 4 грудня, 17:00

Англія – Сенегал – 4 грудня, 21:00

Японія – Хорватія – 5 грудня, 17:00

Бразилія – Південна Корея – 5 грудня, 21:00

Марокко – Іспанія – 6 грудня, 17:00

Португалія – Швейцарія – 6 грудня, 21:00

Матчі чвертьфіналу катарського чемпіонату світу відбудуться 9-10 грудня, а півфіналу – 13-14. Зустріч за третє місце запланована на 17 число, а вирішальний поєдинок турніру – на 18 грудня.

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