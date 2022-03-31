Останній тур у північноамериканській зоні відбору до ЧС-2022 подарував нам нових учасників Мундіалю. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

ЧС-2022, кваліфікація. Третій етап, 14-й тур.

Коста-Ріка – США – 2:0

Голи: Варгас, 51, Контрерас, 59

Панама – Канада – 1:0

Гол: Г. Торрес, 49

Мексика – Сальвадор – 2:0

Голи: Антуна, 17, Хіменес, 43, (пен.)

США досить несподівано поступились Коста-Ріці. Попри статус фаворита та чималої кількості ударів (15 загалом та 6 у площину воріт) американці так і не змогли пробити спочатку Кейлора Наваса, а з 79 хвилини – Естебана Альварадо. А у костаріканців Варгас та Контрерас на початку другої половини зуміли відправити м'яч у сітку, засмутивши США, які гарантовано їдуть на ЧС-2022 у Катар. Коста-Ріка ж за свою путівку побореться з Новою Зеландією у матчі плей-офф.

Панама оформила другу сенсацію дня, мінімально обігравши Канаду, яка вже вирішила свої турнірні завдання. Гол Габріеля Торреса приніс перемогу Панамі, а канадці через це втратили місце у третьому кошику жеребкування груп на ЧС-2022, опустившись на 2 сходинки в рейтингу та пустивши Туніс вперед.

Мексика ж єдина із фаворитів, хто завершив кваліфікацію на мажорній ноті. Голи Антуна та Хіменеса ще в першому таймі дозволили "Ель Трі" піднятись на друге місце у відборі та разом із США потрапити до другого кошика.

ЧС-2022: експрес-представлення учасників Мундіалю – визначено кошики перед жеребкуванням