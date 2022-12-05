5 грудня відбулись ще два поєдинки 1/8 фіналу ЧС-2022, завдяки яким визначились ще два чвертьфіналісти.

Хорватія та Бразилія сформували третю пару чвертьфіналістів. Поєдинок "картатих" проти "пентакампеонів" відбудеться 9 грудня, початок о 17:00.

Хорватія в серії пенальті пройшла Японію на ЧС-2022 – "самураї" змінили сценарій, віцечемпіонів витягнув голкіпер

Балканці в серії пенальті здолали Японію – азіати гідно відіграли, але виконання 11-метрових дуже підкачало. Бразилія ж влаштувала карнавал у поєдинку з Південною Кореєю, розбивши суперника з рахунком 4:1.

До слова, вже завтра будуть зіграні останні поєдинки стадії 1/8 фіналу ЧС-2022. Марокко зійдеться з Іспанією, а Португалія розіграє путівку в чвертьфінал зі Швейцарією.

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин