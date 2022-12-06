Англія проти Франції вперше за 5 років

За підсумками матчів 1/8 фіналу визначилися чвертьфінальні пари чемпіонату світу. Сітка турніру визначена завчасно, тому жеребкування не знадобилося. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR знайомить з дуелями 1/4 фіналу ЧС-2022.

Пари 1/4 фіналу ЧС-2022

Хорватія – Бразилія. 9 грудня, 17:00

Нідерланди – Аргентина. 9 грудня, 21:00

Марокко – Португалія. 10 грудня, 17:00

Англія – Франція. 10 грудня, 21:00

Бразилія зустрічалася з Хорватією в матчі-відкритті домашнього ЧС-2014 і впевнено перемогла з дублем Неймара. На тому ж турнірі востаннє мірялися силами Нідерланди та Аргентина – Мессі та Ко виграли півфінал по пенальті.

Англія та Франція за останні 30 років лише двічі зустрічалися на великих турнірах. На Євро-2004 сильнішою була Франція, а на Євро-2012 в Донецьку команди розписали нічию. Португалія на попередньому Мундіалі переграла Марокко.

Спостерігати за футбольними баталіями ЧС можна з користю! Купуючи улюблену продукцію HLIBNY DAR та реєструючи код акцизної марки на сайті, ви автоматично долучаєтесь до акції "За перемогу задонать!" на підтримку ЗСУ. HLIBNY DAR – разом і до перемоги!

ЧС-2022 бере паузу на два дні перед чвертьфіналами. Між 1/4 та 1/2 фіналу також буде дводенна перерва – півфінали заплановані на 13 та 14 грудня (21:00). Матч за 3 місце відбудеться 17-го, а фінал – 18-го грудня (17:00).

1/8 фіналу подарувала одну сенсацію. Іспанія не зуміла пробити оборону Марокко та вилетіла в серії пенальті. Інші фаворити пройшли першу стадію плей-офф.

Англія та Бразилія розгромили Сенегал і Південну Корею, Аргентина впоралася з Австралією, а Нідерланди зупинили США. Фіналісти ЧС-2018 також в бою: Хорватія по пенальті пройшла Японію, а Франція переграла Польщу. Португалія не мала проблем зі Швейцарією.

Іспанія вилетіла з ЧС-2022: екс-гравець Реала відправив Луїса Енріке у Twitch, панєнка ціною 1/4, Марокко заслужило