ЧС-2022: відомі всі пари 1/4 фіналу – розклад вирішальних матчів
8 найкращих команд світу продовжують боротьбу в Катарі за головний трофей 4-річчя.
За підсумками матчів 1/8 фіналу визначилися чвертьфінальні пари чемпіонату світу. Сітка турніру визначена завчасно, тому жеребкування не знадобилося. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR знайомить з дуелями 1/4 фіналу ЧС-2022.
Пари 1/4 фіналу ЧС-2022
Хорватія – Бразилія. 9 грудня, 17:00
Нідерланди – Аргентина. 9 грудня, 21:00
Марокко – Португалія. 10 грудня, 17:00
Англія – Франція. 10 грудня, 21:00
Бразилія зустрічалася з Хорватією в матчі-відкритті домашнього ЧС-2014 і впевнено перемогла з дублем Неймара. На тому ж турнірі востаннє мірялися силами Нідерланди та Аргентина – Мессі та Ко виграли півфінал по пенальті.
Англія та Франція за останні 30 років лише двічі зустрічалися на великих турнірах. На Євро-2004 сильнішою була Франція, а на Євро-2012 в Донецьку команди розписали нічию. Португалія на попередньому Мундіалі переграла Марокко.
ЧС-2022 бере паузу на два дні перед чвертьфіналами. Між 1/4 та 1/2 фіналу також буде дводенна перерва – півфінали заплановані на 13 та 14 грудня (21:00). Матч за 3 місце відбудеться 17-го, а фінал – 18-го грудня (17:00).
1/8 фіналу подарувала одну сенсацію. Іспанія не зуміла пробити оборону Марокко та вилетіла в серії пенальті. Інші фаворити пройшли першу стадію плей-офф.
Англія та Бразилія розгромили Сенегал і Південну Корею, Аргентина впоралася з Австралією, а Нідерланди зупинили США. Фіналісти ЧС-2018 також в бою: Хорватія по пенальті пройшла Японію, а Франція переграла Польщу. Португалія не мала проблем зі Швейцарією.
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