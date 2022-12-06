Керманич Південної Кореї Паулу Бенту оголосив про свій відхід після поразки бразильцям (1:4) у 1/8 фіналу чемпіонату світу. Португалець тренував "азійських тигрів" із серпня 2018 року.

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"Нашому штабу потрібно думати про майбутнє, але воно не буде зі збірною Південної Кореї. Я щойно оголосив про це гравцям і президенту південнокорейської федерації. Це рішення я вже ухвалив з вересня, і воно було висічено в камені. Сьогодні я підтвердив це і маю подякувати їм за все, що вони зробили. Вони зробили все можливе. Я мав велику втіху і пишаюся тим, що був їхнім менеджером", – наводить слова Бенту ВВС.

Це п'ята відставка на цьому ЧС і перша серед учасників плей-офф. Після групового етапу роботу втратили Карлуш Кейруш (Іран), Тата Мартіно (Мексика), Роберто Мартінес (Бельгія) і Отто Аддо (Гана).

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