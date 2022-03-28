Кваліфікація на цьогорічний Мундіаль в Катарі триває. Відбулись матчі передостаннього туру відбору у Північній Америці.

ЧС-2022, кваліфікація, Північна Америка

США – Панама – 5:1

Голи: Пулішіч, 17 (пен), 45+4 (пен), 65, Арріола, 23, Феррейра, 27 – Годой, 86

Гондурас – Мексика – 0:1

Гол: Альварес, 70

Сальвадор – Коста-Рика – 1:2

Голи: Хіль, 31 – Контрерас, 30, Кемпбелл, 45+1

Першою збірною Північної Америки, що вийшла на ЧС, стала Канада. Решта команд продовжують боротьбу за пряму путівку на Мундіаль. Сполучені штати Америки у передостанньому турі без особливих проблем здолали Панаму з розгромним рахунком.

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Головним героєм зустрічі став півзахисник Челсі Крістіан Пулішіч, який оформив хет-трик. Два м'ячі вдалось забити з пенальті. В останньому турі, який відбудеться 31 березня, США протистоятимуть Коста-Риці. Для виходу на ЧС напряму їм буде достатньо навіть нічиєї.

Гондурас приймав Мексику. Аутсайдер кваліфікаційної групи очікувано нічого не зумів показати проти більш статусного опонента, але й мексиканців підводила реалізація. Попри 17 ударів по воротах, лише один з них став результативний – Едсон Альварес на 70-й хвилині переправив м'яч у сітку після подачі з кутового.

Коста-Рика завітала в гості до Гондурасу і здобула перемогу, забивши двічі в першому таймі й пропустивши раз.

Загалом останній тур (31 березня) буде насиченим. Дві прямі путівки (2-3 місце) й участь у стиковому матчі (4 сходинка) розігруватимуть між собою США, Мексика й Коста-Рика. Панама, Сальвадор, Ямайка та Гондурас вже не претендують на вихід на ЧС.

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