Відбір до ЧС-2022

Група В

Косово – Іспанія – 0:2

Голи: Форнальс, 32, Торрес, 90

Греція – Швеція – 2:1

Голи: Бакасетас, 62, Павлідіс, 78 – Квайсон, 88

Група С

Італія – Литва – 5:0

Голи: Кін, 11, 29, Уткус, 14 (аг), Распадорі, 24, Ді Лоренцо, 54

Північна Ірландія – Швейцарія – 0:0

Нереалізований пенальті: Сеферовіч, 33

Група E

Білорусь – Бельгія – 0:1

Гол: Прат, 33

Уельс – Естонія – 0:0

Італія реабілітувалася за дві нічиї розгромом Литви. По два голи забили Кін і Распадорі. Для форварда Сассуоло ці м'ячі стали дебютними у футболці збірної (перший з них переписали на автогол суперника). Ефектну крапку поставив Ді Лоренцо, який виконував подачу, але закинув м'яч в дальній кут. "Скуадра Адзурра" знову відірвалася на вершині групи C.

В іншому матчі цієї групи Швейцарія не зуміла переграти Північну Ірландію. Альпійці володіли ініціативою і навіть заробили пенальті, однак Сеферовіч програв дуель голкіперу. Швейцарія залишилася на другому місці. "Наті" навряд чи його втратять, але поборотися з Італією за пряму путівку на ЧС-2022 тепер не вийде.

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Швеція несподівано програла Греції. В Афінах вийшов матч, багатий на події. Команди обмінювалися супершансами – Сванберг, Бухалакіс, Ісак, Павлідіс змарнували розкішні нагоди. Яскрава гра на зустрічних курсах, звеніли стійки та поперечини. У підсумку перемогу вирвали греки. Спершу повз оборону проскочив Бакасетас, а потім Павлідіс на контратаці закріпив перевагу господарів. Квайсон скоротив відставання Швеції, але на цьому все.

Шведи зазнали першої поразки у відборі та відстали від Іспанії на 4 очки (при двох матчах в запасі). Іспанія сьогодні здолала Косово. Не сказати, що гра для піренейців вийшла дуже легкою. Вони володіли м'ячем, але конвертувати територіальну перевагу в голи знову не могли. У косоварів був шанс вирвати нічию, якби Мурікі краще розпорядився провалом в обороні Іспанії.

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Бельгія мінімально переграла Білорусь в Росії. Єдиний гол після тонкої передачі Салемакерса забив Прат. Бельгійці приїхали на матч без кількох зірок, але впоралися. Вони впевнено лідирують у групі Е.

Уельс міг піднятися на друге місце, однак не дотиснув Естонію, маючи тотальну перевагу – 20:1 за ударами. Що Бейл не робив, як не старався (7 ударів, влучання в каркас), але резервний воротар Арсенала Карл Ейн вирвав для Естонії перше очко у кваліфікації.

ЧС-2022, відбір: Німеччина розгромила Ісландію, у групі J ніхто не хоче ставати другим, "карлики" покірно роздали очки