"У нас були проблеми з передачами. Еквадор грав жорстко, тому гра була тяжкою. Ми не дуже добре зіграли, до того ж віддали не всі сили. Нам вдалося довести матч до нічиєї. Але ми все одно досі лідируємо у групі.

Подвиги і драма бомбардирів ЧС у відеоогляді матчу Нідерланди – Еквадор – 1:1

У Лізі націй ми показали хороший контроль м’яча. Але на ЧС нам протистоять суперники з іншим стилем гри. Я впевнений у своїй команді. Наступний матч буде зовсім інакшим", – цитує ван Гала сайт "Ораньє".

Схожої думки і ван Дейк: "У володінні м'яча є куди покращуватись, але ми грали проти сильної команди, яка добре пресингує та грає агресивно. У них є півзахисники, які постійно вас переслідують. На щастя, ми досягли нічиєї".

Груповий етап катарського Мундіалю збірна Нідерландів завершуватиме поєдинком проти Катару, який відбудеться 29 листопада.

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