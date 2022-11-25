Перший тур чемпіонату світу 2022 року, що відбувається у Катарі, був доволі спокійним і без червоних карток.

Це вперше за чимало років стартовий тур пройшов без вилучень, повідомляє аналітичний портал Opta. Востаннє таке трапилось ще у 1986-му, коли змагання відбувалися у Мексиці.

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Перший тур розпочався поєдинком Катар – Еквадор (0:2), а завершився протистоянням Бразилії та Сербії (2:0). Було і кілька сенсацій. Так, Саудівська Аравія перемогла Аргентину (2:1), Японія – Німеччину (2:1). Гана була близькою до нічиєї з Португалією, але не вистачило зовсім трішки (3:2).

Другий ігровий день на ЧС-2022 розпочався сьогодні, 25 листопада, поєдинком між Уельсом та Іраном, який стартував о 12:00.