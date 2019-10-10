ЧС-2022: український телеканал заявив про трансляцію матчів турніру

Генеральний продюсер телеканалу UA: Перший Ярослав Лодигін розповів про амбітні плани мовника.

"У нас вже є права на трансляцію ЧС-2022. В минулі роки у нас була практика робити це спільно з телеканалом Україна, ми ділили чемпіонати світу. А останній в Росії ми взагалі не транслювали – віддали Інтеру, щоб хоч якось компенсувати витрати на вимушену покупку прав. Але наступний чемпіонат світу ми вже не маємо наміру віддавати їм.

Збірна Росії може пропустити Чемпіонат світу-2022 через допінговий скандал

Зараз ми розглядаємо можливість показу клубного чемпіонату світу з футболу в кінці року. Минулого тижня ми транслювали церемонію нагородження найкращих від ФІФА. Такі пропозиції автоматично нам першими приходять. Далі ми можемо з ними що завгодно робити", – цитує Лодигіна Tribuna.com.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі в листопаді-грудні.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат