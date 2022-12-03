Здоров'я 82-річного Короля футболу знову погіршилося. Пеле тривалий час бореться з раком товстої кишки, а хіміотерапія вже не дає позитивних результатів. Бразильця перевели на паліативну допомогу, метою якої є полегшення симптомів і зменшення страждань людини від серйозної хвороби.

Пеле перевели на спеціальну медичну допомогу для важкохворих – стан Короля футболу погіршується

У ФІФА відреагували на новину про погіршення стану здоров'я легенди. Над Перською затокою у столиці Катару Досі організували фантастичний перфоманс. Сотні дронів злетіли в повітря і вогниками виклали футболку з 10-м номером та прізвищем Пеле. Після цього вони розлетілися в різні боки, виклавши фразу "Пеле, одужуй швидше".

Нагадаємо, Пеле у складі збірної Бразилії тричі виграв чемпіонат світу – у 1958-му, 1962-му та 1970-му. Його співвітчизники продовжують боротьбу на ЧС-2022 – у 1/8 фіналу суперником Бразилії стане Південна Корея.

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