"Я згоден, що Аргентину десь "підтягували". Якщо подивитися всі матчі, то "підтягували". І Мессі "підтягували". Навіть не стільки саму Аргентину, як Ліонеля Мессі. Все-таки футбол – це індустрія, що б ти не робив.

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Я можу говорити там, що я задоволений, що все справедливо. Але десь у душі, якщо відверто, я вважаю, що "підтягували" Мессі. І Роналду би "підтягували", якби Сантуш його ставив. А так нема Роналду – чим ти затягнеш? Нема поки в Португалії іншої такої зірки, яка би привертала увагу. А так Сантуш сам собі наробив біди, коли не поставив його на Марокко.

Так, дали йому відпочити зі Швейцарією. Забив Рамуш три голи – дякую, ти молодець, в тебе все ще попереду. Став Роналду. Це моя позиція. І "підтягували" би. Згадайте, який Роналду поставиили пенальті в першому матчі проти Гани", – заявив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Португалія припинила боротьбу за Кубок світу на стадії 1/4 фіналу, програвши Марокко. Відповідно, 37-річний Кріштіану Роналду знову не виграв чемпіонат світу. Мундіаль завершився тріумфом його суперника – Ліонеля Мессі, який ще й став найкращим гравцем турніру.

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