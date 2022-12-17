"Відкриття турніру? Щоб захмарно хтось виділявся – ні. Дуже сподобався Хуліан Альварес в Аргентині, який почав у потрібний момент забивати. Мене вразив Мессі, бо серйозно поставився до цього турніру, граючи для Аргентини дуже важливу роль.

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Марокко – головне відкриття турніру. Проти Хорватії буде їм дуже важко. Потрібно швидко відновлювати сили у таких матчах. Я думаю, що хорвати зроблять це набагато краще. Ставлю на те, що бронзу прийме до Хорватії.

Прогноз на фінал? Буде важкий фінал. Одна помилка може вирішити все. Якщо з емоційної точки зору дивитися, Аргентина воює за перше чемпіонство (вочевидь, малось на увазі перше чемпіонство з 1986 року – прим. "Футбол 24"). У Мбаппе та Грізманна воно є, а скільки їм вистачить мотивації взяти ще раз – це питання.

Аргентинці ляжуть кістьми за цей фінал. Перемога за ними. Там команди такі, що Мбаппе та Мессі просто частина команди, не більше", – поділився Циганик в інтерв'ю Fanday.

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