"Ми досягли світового стандарту. Демонструємо свої можливості в азійському футболі. У Німеччини чудовий воротар, однак наші гравці були дуже кмітливими. Коли ми пропустили гол, то продовжили грати. Треба бути наполегливим, тоді можна досягти свого. Наша команда дуже сильно боролася.

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Нам потрібно бути сильними до останньої хвилини, тоді ми зможемо вхопити цей момент, який приведе до перемоги. Можливо, ми зможемо показати справжні здібності японських футболістів. Це історичний момент, історична перемога. Японський футбол розвивається, наші гравці їдуть виступати закордоном. Вважаємо, це сприяло здібностям японських гравців, тому ми дуже вдячні та поважаємо це. Але незалежно від суперника, ми йдемо до перемоги.

Багато німців – блискучих гравців і тренерів – зробили свій внесок і допомогли нам у японському футболі. Сьогодні Японія перемогла. Однак ми хочемо продовжувати вчитися грати у Німеччини та всього світу. Це наша ідея майбутнього", – наводить слова Моріясу BBC.

Нагадаємо, Японія сенсаційно перемогла Німеччину (2:1), вирвавши звитягу, програючи впродовж зустрічі.

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