За кілька годин до старту чемпіонату світу з'являється купа прогнозів та статистичних розрахунків.

Свою версію списку фаворитів оприлюднив один з провідних аналітичних ресурсів світу – Opta. Вона використовує власну модель прогнозування зі штучним інтелектом від Stats Perform. Враховуються всі попередні матчі команд, їхня форма за останні місяці, складність сітки на чемпіонаті світу.

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За версією Opta, головним фаворитом на "золото" є Бразилія – 15,8%. Далі йде Аргентина (12,2%) і лише потім європейська збірна – французам передбачають 12,2% шансу захистити титул. Натомість саме їм віддають найбільш "залізний" вихід з групи (91%). У попередніх фіналістів, хорватів, лише 4,6% шансу повторити успіх, а на перемогу взагалі жалюгідні 1,8%. Удвічі менше дають сербам, які замикають топ-16.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2022 року стартує вже сьогодні. Господарі, збірна Катару, зіграють проти Еквадору, стартовий свисток о 18:00 за київським часом.

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