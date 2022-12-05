Наставник збірної Бразилії Тіте не приховував емоцій після третього забитого м'яча його команди.

Рішарлісон забив третій гол у ворота Південної Кореї, що дозволило навіть серйозному Тіте трошки розслабитись та повеселитись зі своїми підопічними.

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Коли форвард підбіг до решти команди за кромкою поля, наставник разом Рішарлісоном виконав чудернацький танець, махаючи ліктями наче птах.

До слова, Бразилія розбила Південну Корею з рахунком 4:1, а Рішарлісон записав до свого активу гол та асист.

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин