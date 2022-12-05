ЧС-2022: Тіте відсвяткував один з голів збірної Бразилії кумедним танцем Рішарлісона – відео
23:16 - Читать на русском
Наставник збірної Бразилії Тіте не приховував емоцій після третього забитого м'яча його команди.
завершено
11’ Неймар
29’ Рішарлісон
36’ Лукас Пакета
Син Хо Пек 76’
11’ Неймар
29’ Рішарлісон
36’ Лукас Пакета
76’ Син Хо Пек
Рішарлісон забив третій гол у ворота Південної Кореї, що дозволило навіть серйозному Тіте трошки розслабитись та повеселитись зі своїми підопічними.
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Коли форвард підбіг до решти команди за кромкою поля, наставник разом Рішарлісоном виконав чудернацький танець, махаючи ліктями наче птах.
До слова, Бразилія розбила Південну Корею з рахунком 4:1, а Рішарлісон записав до свого активу гол та асист.
Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин
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