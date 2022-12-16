На думку штучного інтелекту, Хорватія виграє матч за третє місце ЧС-2022.

Суперкомп'ютер Five Thirty Eight зробив прогноз на фінал чемпіонату світу 2022 року. Згідно з штучним інтелектом, у фінальній зустрічі перемогу здобуде збірна Аргентини. Машина дає 53% ймовірності цієї події. Відповідно, шанси збірної Франції оцінюються 47%.

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Також суперкомп'ютер визначив переможця матчу за місце. Ним має стати збірна Хорватії, шанси на успіх якої дорівнюють тим же 53%.

Фінал ЧС-2022 відбудеться 18 грудня, матч за третє місце – на день раніше.

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