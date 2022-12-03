"Я бачив пенальті на Кавані, тому що його зрізав захисник, і Едінсон виставив корпус перед оборонцем. Дарвін теж дуже чітко говорить. Це не виправдання, але на цьому чемпіонаті світу призначають неймовірні пенальті. І є комітет арбітрів і ФІФА, вони повинні спробувати пояснити ці рішення".

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Пізніше Суарес поскаржився, що йому заборонили вийти на поле з дітьми та дружиною: "Я бачив гравця збірної Франції зі своїми дітьми на лаві запасних. Тож чому це завжди проти Уругваю? Здається, нам потрібна інша влада на рівні ЗМІ, щоб мої діти мали дозвіл спуститись до мене на поле, аби привітати це мене, але ж ні, це ФІФА", – наводить слова Суареса Daily Mirror.

Нагадаємо, Уругвай впевнено обіграв Гану, але Південна Корея в паралельному матчі перемогла Португалію. Саме через азіати вийшли до плей-офф, а от уругвайці та ганці вирушать додому.

Уругвай переміг Гану, але драматично вилетів з ЧС-2022 – корейці підклали свиню й довели Суареса до сліз