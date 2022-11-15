Офіційний транслятор чемпіонату світу на території України оголосив список коментаторів, які працюватимуть на матчах.

Суспільне є офіційним транслятором матчів ЧС-2022 в Україні. Стежити за поєдинками можна на місцевих телеканалах Суспільного, сайті Суспільне Спорт і Радіо Промінь. Наживо транслюватимуть 46 матчів, ще 18 буде у відкладеному показі, повідомляє Суспільне.

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На каналах Суспільного працюватимуть Владислав Шалота, Віталій Похвала, Віталій Волочай, Галина Вініченко, Андрій Столярчук, Вадим Шевякін і Єгор Джулай. На Радіо Промінь трансляції вестимуть Галина Вініченко, Олександр Монзолевський, Вадим Власенко, Костянтин Дульцев, Вадим Корженко та Олександр Обремський.

Окрім Суспільного, права на показ матчів ЧС-2022 має і MEGOGO. Мундіаль стартує вже у неділю, 20 листопада, матчем Катар – Еквадор.

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