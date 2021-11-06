Атакувальний півзахисник Фарула отримав виклик у національну команду на матчі відбору до ЧС-2022. Румунії, яка наразі друга у своїй групі, належить зіграти проти Ісландії (11 листопада) та Ліхтенштейну (14 листопада).

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Для 15-річного Енеса Салі це дебютний виклик. До цього він грав на рівні U-17. У нинішньому сезоні вундеркінд стабільно грає у складі Фарула під керівництвом Георге Хаджі. Хавбек навіть відзначився голом, ставши рекордсменом чемпіонату Румунії. Ніхто раніше не відзначався у настільки юному віці (15 років та 6 місяців).

До слова, Енес Салі народився в Канаді, де й почав займатися футболом. З 2017 по 2019 рік хавбек тренувався у структурі Барселони, після чого перейшов до академії імені Георге Хаджі. До Фарула молодий гравець приєднався у вересні 2021 року.

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