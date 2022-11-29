Журналістка CNN Наташа Бертран повідомила у своєму твіттері, що родинам футболістів збірної Ірану погрожують ув'язненнями або тортурами, якщо гравці не виконають гімн країни у сьогоднішньому поєдинку проти США.

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Зазначається, що в Катарі були помічені десятки представників служби безпеки Ірану, які стежать за футболістами. Гравцям було заборонено спілкуватись за межами команди або зустрічатись з іноземцями.

Це далеко не єдиний скандал навколо Ірану на ЧС-2022. Зокрема, вболівальниці поскаржились, що їх переслідують. Футболісти ж демонстративно ігнорують виконання гімну країни, аби висловити свій протест проти влади Ірану.

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