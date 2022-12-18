Президент Аргентини Альберто Фернандес не буде присутній на фіналі чемпіонату світу в Катарі.

Ліонель Мессі вдруге зіграє у фіналі Мундіалю, але президент Аргентини наживо цього не побачить. 63-річний Альберто Фернандес, на відміну від свого французького колеги Еммануеля Макрона, вирішив залишитися вдома.

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"Як і мільйони співвітчизників, я буду насолоджуватися фіналом чемпіонату світу вдома. Я проживу цей фантастичний момент, як і раніше, разом зі своїм народом. На полі будуть наші найкращі гравці, а на трибунах – наші славні уболівальники", – написав Альберто Фернандес у Twitter.

Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція стартує вже сьогодні, 18 грудня, о 17:00. Для обох команд це буде третє чемпіонство світу. При цьому Аргентина програла три фінали, а Франція – лише один (у 2006-му з легендарним вилученням Зідана).

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