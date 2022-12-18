Стало відомо, кому дістались ще дві індивідуальні нагороди цього чемпіонату світу.

Найкращим голкіпером чемпіонату світу-2022 став Еміліано Мартінес, який допоміг "альбіселесте" перемогти у серії пенальті.

Аргентина – Франція –3:3 – відео голів і огляд фіналу ЧС-2022 з хет-триком Мбаппе і дублем Мессі

Нагорода найкращому молодому гравцю турніру (до 21 року) дісталась Енцо Фернандесу. Хавбек зіграв у 7 поєдинках на ЧС-2022 та відзначився голом і результативною передачею.

До слова, Аргентина виявилась сильнішою в серії пенальті за Францію (4:2). Основний та додатковий час закінчились з рахунком 3:3.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті

Enzo Fernández wins Young Player of the Tournament pic.twitter.com/t4tGFSgiOj — B/R Football (@brfootball) December 18, 2022