ЧС-2022: партнери Мессі по збірній Аргентини забрали індивідуальні нагороди, приєднавшись до Лео та Мбаппе
21:12 - Читать на русском
Стало відомо, кому дістались ще дві індивідуальні нагороди цього чемпіонату світу.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 4 : 2 )
завершено
23’ Ліонель Мессі
36’ Анхель Ді Марія
109’ Ліонель Мессі
Кіліан Мбаппе 80’
Кіліан Мбаппе 82’
Кіліан Мбаппе 118’
23’ Ліонель Мессі
36’ Анхель Ді Марія
80’ Кіліан Мбаппе
82’ Кіліан Мбаппе
109’ Ліонель Мессі
118’ Кіліан Мбаппе
Найкращим голкіпером чемпіонату світу-2022 став Еміліано Мартінес, який допоміг "альбіселесте" перемогти у серії пенальті.
Аргентина – Франція –3:3 – відео голів і огляд фіналу ЧС-2022 з хет-триком Мбаппе і дублем Мессі
Нагорода найкращому молодому гравцю турніру (до 21 року) дісталась Енцо Фернандесу. Хавбек зіграв у 7 поєдинках на ЧС-2022 та відзначився голом і результативною передачею.
До слова, Аргентина виявилась сильнішою в серії пенальті за Францію (4:2). Основний та додатковий час закінчились з рахунком 3:3.
ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті
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