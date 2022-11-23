Ви можете стежити за головними подіями дня, не виходячи з цієї новини. Свіжа інформація супроводжується сповіщенням. Якщо у вас проблеми з відображенням онлайну – відімкніть Adblock.

Чемпіонат світу вже подарував кілька несподіванок. Головна з яких – поразка Аргентини від Саудівської Аравії. А от Франція та Англія розпочали з красивих розгромів.

ЧС-2022, онлайн 3 ігрового дня: жах для Мессі на Мундіалі, Лєвандовскі не забив пенальті, Франція стартує з розгрому