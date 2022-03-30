У фіналі кваліфікації на чемпіонат світу від Океанії Нова Зеландія розбила команду Соломонових Островів .

ЧС-2022, OFC. Фінал кваліфікації

Соломонові Острови – Нова Зеландія – 0:5

Голи: Тулома, 23, 69, Вуд, 39, Белл, 50, Гарбетт, 90+1

У фіналі кваліфікації на Мундіаль від Океанії боротьби не вийшло. Нова Зеландія ще до перерви відвантажила острів'янам два голи, а в другому таймі забила ще тричі. Один із голів до свого активу записав форвард Ньюкасла Кріс Вуд. Також по разу відзначилися Белл і Гарбетт. Білл Тулома оформив дубль.

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5:0 – фаворит прогнозовано йде далі. До ЧС-2022 залишився один крок.

Суперником новозеландців у фіналі міжконтинентального плей-офф буде представник CONCACAF, а саме четверта команда. Наразі нею є Коста-Ріка, яка за тур до завершення відбору відстає від США та Мексики на 3 очки.

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