Півзахисник збірної Німеччини Лерой Сане пропустить гру з Японією в першому матчі "Маншафт" на Мундіалі.

Проблема з коліном завадить Сане взяти участь у грі з Японією, повідомляє офіційний твіттер збірної Німеччини.

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Решта гравців національної команди провели тренування та готуються до першого матчу на ЧС-2022. Додамо, що поєдинок Німеччина – Японія відбудеться вже завтра, 23 листопада, початок о 15:00.

Окрім японців, суперниками Бундестім в групі стануть Іспанія та Коста-Ріка. Щодо Сане, то вінгер зіграв у 19 матчах за Баварію цього сезону, відзначившись 10 голами та 6 асистами.

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