ЧС-2022: Неймар має ще одну проблему – бразилець через це був відсутній на грі зі Швейцарією
Форвард збірної Бразилії Неймар продовжує зіштовхуватись з проблемами під час цьогорічного Мундіалю.
Як відомо, в матчі проти Сербії Неймар зазнав пошкодження, через яке не міг зіграти у грі зі Швейцарією. Втім, бразилець не зміг підтримати свою команду навіть на трибунах.
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Причину назвав Вінісіус: "Неймар сказав, що не зміг прийти, тому що погано почувався. Справа не тільки в нозі, а ще в тому, що у нього невелика температура. Сподіваюсь, що він якнайшвидше одужає", – цитує Вінісіуса Sport1.
Додамо, що вже 2 грудня Бразилія зіграє в заключному поєдинку групового етапу ЧС-2022 проти Камеруна. Ця гра не буде нічого вирішувати для "пентакампеонів", оскільки вони вже гарантували собі вихід у плей-офф.
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