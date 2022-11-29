Як відомо, в матчі проти Сербії Неймар зазнав пошкодження, через яке не міг зіграти у грі зі Швейцарією. Втім, бразилець не зміг підтримати свою команду навіть на трибунах.

Неймар відновлюється після травми за допомогою технологій NASA

Причину назвав Вінісіус: "Неймар сказав, що не зміг прийти, тому що погано почувався. Справа не тільки в нозі, а ще в тому, що у нього невелика температура. Сподіваюсь, що він якнайшвидше одужає", – цитує Вінісіуса Sport1.

Додамо, що вже 2 грудня Бразилія зіграє в заключному поєдинку групового етапу ЧС-2022 проти Камеруна. Ця гра не буде нічого вирішувати для "пентакампеонів", оскільки вони вже гарантували собі вихід у плей-офф.

Бразилія дотиснула Швейцарію гарматою Каземіро та вийшла у плей-офф ЧС-2022