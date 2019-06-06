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ЧС-2022: Монголія та Бруней зіграли найбільш ранній матч в історії відбору чемпіонату світу

16:51 507 Читать на русском
ЧС-2022: Монголія та Бруней зіграли найбільш ранній матч в історії відбору чемпіонату світу
Збірна Монголії / соцмережі

Збірні Монголії та Брунею відкрили кваліфікаційний етап чемпіонату світу-2022. Це найбільш ранній матч в історії відбіркового циклу Мундіалю.

Чемпіонат світу-2022. Азія, 1-й кваліфікаційний етап

Монголія – Бруней – 2:0

Голи: Цеденбал, 10, Ньям-Осор, 69

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Збірна Монголії у рамках 1 етапу кваліфікації чемпіонату світу-2022 вдома приймала Бруней. Цей матч незвичайний тим, що є найбільш раннім в історії відбіркового циклу чемпіонату світу.

До початку Мундіалю в Катарі ще 1264 дні, оскільки сам турнір стартує 21 листопада і триватиме по 18 грудня.

У цьому поєдинку господарі завдяки голам Цеденбала та Ньям-Осора здобули перемогу. Матч-відповідь відбудеться 11 червня.

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Теги
Світ Рекорди ЧС-2022 Монголія Бруней
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