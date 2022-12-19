ЧС-2022: Мбаппе двома словами відреагував на поразку Франції у фіналі проти Аргентини
Зірка ПСЖ та "Ле Бльо" Кіліан Мбаппе був небагатослівним після програшу від Аргентини (3:3, пенальті 2:4) у вирішальній дуелі катарського Мундіалю.
Представник парижан міг стати головним героєм французів, але невдалі удари партнерів по збірній та сейви Еміліано Мартінеса не дозволили йому здобути бажаний трофей.
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Після матчу Мбаппе виглядав дуже розчарованим і тривалий час зберігав мовчання. Приблизно за 17 годин після фіналу Кіліан опублікував у своїх соцмережах лаконічний допис. "Ми ще повернемося", – пообіцяв він.
Нагадаємо, нападник ПСЖ вже вигравав чемпіонат світу – у 2018 році "Ле Бльо" у фіналі здолали Хорватію з рахунком 4:2. Одним із голів тоді відзначився Мбаппе.
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