– Ви вважаєте, що саме Mессі – найкращий гравець чемпіонату?

– Так. Згадайте його налаштованість у кожному матчі, як він був націлений на пошук найкоротших шляхів до воріт, а як працював на свою збірну, часто підігруючи партнерам із глибини поля. Його витривалості у 35-річному віці можна тільки позаздрити.

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Недарма кажуть, що є сильні футболісти, є дуже сильні, а є просто неперевершений Mессі… На мій погляд, аргентинці більше награли на перемогу, до того ж, на їхньому боці був і футбольний Бог, котрому дуже кортіло, аби в колекції геніального Ліонеля було й звання чемпіона світу.

– А чи відкрив чемпіонат у Катарі гравців, котрі незабаром голосно заявлять по себе на клубному рівні?

– Як на мене, під цю номінацію найкраще підходить 22-річний марокканський півзахисник Аззедін Унахі зі скромного французького Анже. Він проявив себе, як і збірна Марокко в цілому, з найкращого боку, і я переконаний, що гравець незабаром опиниться в топ-клубі. Мені також дуже сподобалися новоспечені чемпіони світу – 21-річний Енцо Фернандес і на рік старший Хуліан Альварес. Але, на відміну від марокканця, вони, попри свій вік, уже на видноті у своїх іменитих клубах – португальській Бенфіці й англійському Манчестер Сіті відповідно.

Необхідно віддати належне керманичу збірної Аргентини Ліонелю Скалоні, який сміливо довіряв молоді, і вона не підвела. Хоча найбільше мене вразило те, як аргентинці чіпко діяли у відборі, яка в них була зразкова ігрова дисципліна, – цитує Маркевича Команда №1.

Нагадаємо, призерами ЧС-2022 стали Аргентина (чемпіон), Франція (фіналіст) та Хорватія (бронза). Марокко посіло 4 місце, поступившись у "втішному фіналі".

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