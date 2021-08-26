Наставник "Фурії Рохи" визначився з переліком футболістів на вересневі поєдинки. Іспанія зіграє зі Швецією, Грузією і Косовом.

Як і на Євро-2020, у списку Луїса Енріке немає жодного представника мадридського Реала. Дані Каравахаль оговтався від травми, але ще не готовий зіграти три матчі впродовж тижня. Відпочинок отримав і Педрі, якого Барселона відправила у міні-відпустку, повідомляє AS.

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Воротарі: Давід Де Хеа, Унаї Сімон, Роберт Санчес.

Захисники: Хосе Гайя, Жорді Альба, Іньїго Мартінес, Емерік Ляпорт, Ерік Гарсія, Сесар Аспілікуета, Маркос Льоренте.

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Родрі, Коке, Мікель Меріно, Браїс Мендес, Абель Руїс.

Нападники: Альваро Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабія, Пабло Форналс.

Нагадаємо, суперниками Іспанії у вересні стануть Швеція (2 вересня), Грузія (5 вересня) та Косово (8 вересня). "Фурія Роха" після трьох турів очолює групу B, набравши 7 очок.

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