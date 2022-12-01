Румунський журналіст передав послання Луческу для Фреда після матчу зі Швейцарією. "Скажи йому, що я не приймаю жодного іншого результату, крім перемоги на ЧС-2022". Фред відповів своєму колишньому наставнику.

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"Дякую Мірчі Луческу! Він є особливою людиною, яка допомагала на моєму шляху в Шахтарі. Також бажаю йому успіхів, у мене багато хороших спогадів. Завдяки йому я там, де зараз є.

Це мій перший тренер у Європі, дуже вдячний Луческу. Ми постараємося виграти турнір, ще раз дякую за повідомлення", – наводить слова Фреда видання Playsport.

Додамо, що хавбек грав за Шахтар з 2013 по 2018 роки, після чого перебрався до Манчестер Юнайтед. Загалом, Фред зіграв 155 поєдинків за донецький клуб, в яких відзначився 15 голами та 16 асистами.

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