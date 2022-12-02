Пулішіч травмувався у грі з Іраном, коли забив єдиний у зустрічі гол, через що участь лідера збірної США у плей-офф ЧС-2022 була під питанням.

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Втім, Крістіан зумів відновитись, повідомляє офіційний твіттер американської збірної. Додамо, що матч проти Нідерландів відбудеться вже завтра о 17:00.

США посіли друге місце у групі B з Англією, Уельсом та Іраном. Американці загалом забили 2 голи за турнір, один з яких приніс перемогу над Іраном (з Англією та Уельсом розійшлись миром) та путівку до плей-офф, де на них чекали Нідерланди. Європейці набрали 7 очок, обігравши Катар та Сенегал і розписавши мирову з Еквадором.

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