ЧС-2022: лідер збірної Аргентини відновився від травми і зможе зіграти проти Нідерландів
09:05 - Читать на русском
Півзахисник збірної Аргентини Анхель Ді Марія повернеться на поле у поєдинку плей-офф ЧС-2022.
Ді Марія відновився від свого пошкодження, через яке пропустив гру 1/8 фіналу Мундіаля проти Австралії, повідомляє TuttoJuve з посиланням на Sky Sport.
Аргентина ризикує втратити незамінного лідера і екс-зірку Металіста на 1/4 фіналу ЧС
Таким чином, Анхель може з'явитись вже з перших хвилин поєдинку проти збірної Нідерландів, який відбудеться 9 грудня, початок о 21:00.
До слова, на ЧС-2022, Ді Марія наразі відзначився лише асистом на Мессі у поєдинку проти Мексики (2:0).
Аргентина обіграла Австралію і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022 – Мессі зняв прокляття, фіаско голкіпера та Лаутаро
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter