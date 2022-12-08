Півзахисник збірної Аргентини Анхель Ді Марія повернеться на поле у поєдинку плей-офф ЧС-2022.

Ді Марія відновився від свого пошкодження, через яке пропустив гру 1/8 фіналу Мундіаля проти Австралії, повідомляє TuttoJuve з посиланням на Sky Sport.

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Таким чином, Анхель може з'явитись вже з перших хвилин поєдинку проти збірної Нідерландів, який відбудеться 9 грудня, початок о 21:00.

До слова, на ЧС-2022, Ді Марія наразі відзначився лише асистом на Мессі у поєдинку проти Мексики (2:0).

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