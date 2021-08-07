Конфедерація південноамериканського футболу визначилася із часом проведення поєдинків відбору до чемпіонату світу-2022, які навесні не відбулися через новий спалах пандемії COVID-19.

ФІФА погодила запропоновані КОНМЕБОЛ зміни в календарі міжнародних матчів, повідомляє офіційний сайт організації.

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У березні не відбулися поєдинки 5-го і 6-го турів кваліфікації до ЧС-2022. КОНМЕБОЛ запропонувала зіграти зірвані матчі восени. ФІФА пішла назустріч конфедерації та дозволила зіграти по три поєдинки у вересневе та жовтневе вікна для матчів національних команд.

До слова, на цей момент у відборі від Південної Америки лідирує збірна Бразилії (18 очок), далі йдуть Аргентина (12 пунктів), Еквадор (9 балів) і Уругвай з Колумбією (по 8 очок).

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