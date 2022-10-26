Влада Катару оголосила, що починаючи з листопада при в'їзді в країну більше не потрібно пред'являти негативний результат тесту на коронавірус. Про ослаблення правил заявило Міністерство охорони здоров'я Катару.

Фанат Реала опинився в іранській в'язниці – він пішки вирушив на ЧС-2022 в Катарі

Ці правила поширюються на всіх туристів, уболівальників та мешканців країн Перської затоки. Донедавна будь-хто, хто приїжджав до Катару літаком чи іншим чином, мав пред'явити негативний тест на коронавірус.

"Завдяки зниженню показників коронавірусу в усьому світі і в державі Катар, а також з урахуванням вакцинацій проти Covid, що продовжуються, в Катарі було вирішено пом'якшити правила", – йдеться в заяві.

ЧС-2022 у Катарі стане першою великою спортивною подією посткоронавірусної епохи, коли правила будуть пом'якшені.

Катар готується прийняти понад 1 мільйон футбольних уболівальників.

Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни