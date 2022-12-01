На першій стадії плей-офф чемпіонату світу в Катарі збірна Іспанії зіграє з Марокко, а Японія – з Хорватією.

Після сьогоднішнього ігрового дня визначились нові учасники плей-офф ЧС-2022. Відтак стали відомі вже шість пар із восьми на 1/8 стадії турніру.

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Японія, переможець групи E, зіграє із другою командою квартету F – збірною Хорватії. Водночас тріумфатор групи F – збірна Марокко – зустрінеться з Іспанією, яка посіла друге місце у групі Е.

Матч Японія – Хорватія відбудеться у понеділок, 5 грудня. Зустріч Марокко – Іспанія буде зіграна у вівторок, 6 грудня.

Інші пари 1/8 фіналу ЧС-2022 виглядають так: Нідерланди – США, Англія – Сенегал, Аргентина – Австралія та Польща – Франція.

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