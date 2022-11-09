Відома компанія з виробництва популярного симулятора FIFA визначила свого фаворита у бомбардирських перегонах чемпіонату світу-2022 в Катарі.

На думку експертів EA Sports, які змоделювали перебіг Мундіалю, найкращим бомбардиром турніру стане Ліонель Мессі. Лідеру збірної Аргентини прогнозують 8 забитих м'ячів, які дозволять 35-річному нападнику виграти суперечку голеадорів.

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Друге місце віддають Мемфісу Депаю та Кіліану Мбаппе. Обом прогнозують по 6 голів. Ще троє футболістів, на думку EA Sports, заб'ють 5 разів. Це Крістіан Пулішіч (США), Вінісіус (Бразилія) та Рішарлісон (Бразилія).

Цікаво, що лідер збірної Бразилії Неймар не потрапив навіть до топ-15. Що стосується Кріштіану Роналду, то аналітики вважають, що 37-річний форвард збірної Португалії заб'є 3 голи.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 стартує вже 20 листопада. У першому поєдинку зіграють Катар (господар турніру) і Еквадор.

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