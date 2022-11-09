Головний тренер "картатих" Златко Даліч назвав список гравців, які поїдуть на чемпіонат світу в Катар.

У перелік із 26-ти футболістів потрапив і центральний захисник Домагой Віда, який свого часу успішно виступав за київське Динамо, а зараз захищає кольори грецького АЕКа. Він та ще 25 виконавців захищатимуть честь Хорватії на Мундіалі.

Мане пропустить ЧС-2022, – L'Equipe

Список гравців збірної Хорватії на ЧС-2022:

Воротарі: Домінік Ліваковіч, Івіца Івушіч, Іво Грбіч;

Захисники: Домагой Віда, Деян Ловрен, Борна Барішіч, Йосіп Юрановіч, Йошко Гвардіол, Борна Соса, Йосіп Станішіч, Мартін Ерліч, Йосіп Шутало;

Півзахисники: Лука Модріч, Матео Ковачіч, Марцело Брозовіч, Маріо Пашаліч, Нікола Влашіч, Ловро Майєр, Крістіан Якіч, Лука Сучіч;

Нападники: Іван Перішіч, Андрєй Крамаріч, Бруно Петковіч, Марко Лівая, Міслав Оршіч, Анте Будімір.

На ЧС-2022 Хорватія гратиме у групі F. Суперниками віце-чемпіонів світу-2018 стануть Бельгія, Канада і Марокко. Перший поєдинок "картаті" зіграють 23 листопада проти марокканців.

Найдорожчі збірні ЧС-2022 – від мільярда до 18 мільйонів євро, або 3 захисники вартістю всієї збірної України