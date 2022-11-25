Півзахисника Тьяго Альмаду можуть депортувати з Катару вже на початку наступного тижня, повідомляє Noticias Argentinas.

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За гравцем Атланти Юнайтед тягнеться скандал з 2020 року. В розпал пандемії коронавірусу Альмада нібито організував таємну вечірку, на якій було здійснене групове зґвалтування. Справу "зам'яли", але зараз 21-річному півзахиснику загрожує нове покарання. Адвокати жертви підготували апеляцію, яку подадуть у понеділок (28 листопада). Законодавство Катару забороняє перебуваня особам, які опинилися під слідством в інших країнах.

Цікаво, що Альмада сам не був у першій заявці збірної Аргентини, а лише замінив трамованого Хоакіна Корреа. Якщо його депортують, то можливості запросити іншого гравця вже не буде.

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