Форвард збірної Аргентини Лаутаро Мартінес розповів, чому він не може демонструвати свою найкращу форму на Мундіалі в Катарі.

"Мені прикро, адже я граю на знеболювальних, які мені колють у коліно. Головний тренер та партнери по команді завжди підтримували мене. Я спілкувався з Сімоне Індзагі та директорами Інтера, вдячний, щоб й вони демонструють підтримку.

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Очевидно, що матч проти Хорватії не буде легким. У них багато якісних та досвідчених футболістів. Потрібно поважати чинного фіналіста ЧС. Виліт Бразилії – удар для всього південноамериканського футболу. Однак нам потрібно думати про себе, добре, що ми дійшли до цієї стадії", – поділився Мартінес у коментарі Sport Italia.

До слова, Лаутаро не забив ще жодного м’яча на ЧС-2022 та запам’ятався своїм марнотратством, пробиваючи з убивчих позицій у голкіпера чи повз ворота або забігаючи в офсайд. Втім, саме він забив вирішальний пенальті у серії 11-метрових в матчі проти Нідерландів у 1/4 фіналу.

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