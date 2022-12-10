"Це був важкий матч. Я думав, що ми контролювали гру, але арбітр був більш прихильним до суперника. Після рахунку 2:1 гра повністю змінилася. Арбітр без жодної причини додав десять хвилин компенсованого часу.

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Матеу Лаос кілька разів призначив штрафний удар на користь Нідерландів, ніби хотів, щоб вони забили. Сподіваюся, ми не побачимо більше цього арбітра, він безнадійний. Чув, як ван Гал сказав, що вони мають перевагу в серії післяматчевих пенальті, але він повинен тримати язика за зубами", – цитує Мартінеса voetbalprimeur з посиланням на beIN Sports.

До слова, Нідерланди врятувались на 10-ій компенсованій хвилині, перевівши гру в овертайми, а там і в серію пенальті. Еміліано Мартінес відбив два одинадцятиметрових, ставши героєм післяматчевої лотереї.

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