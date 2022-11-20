Дідьє Дешам отримав черговий головний біль перед стартовим матчем на Мундіалі.

Півзахисник Реала Едуардо Камавінга пропустив тренування збірної Франції, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Андрес Рамос.

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20-річний хавбек відчув дискомфорт у привідному м'язі, тому тренерський штаб вирішив не залучати футболіста до роботи команди.

Нагадаємо, Франція проведе свій перший поєдинок на турнірі вже у вівторок, 22 листопада, матчем з Австралією. Початок зустрічі о 21:00.

Раніше через травми втратили шанс зіграти на Мундіалі форвард Реала Карім Бензема, півзахисник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку та захисник ПСЖ Преснель Кімпембе.

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