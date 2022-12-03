Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік не стане ще одним тренером, якого звільнять через провал на ЧС-2022.

Німецький футбольний союз наразі не розглядає варіант з відставкою Фліка, повідомляє Sport1. Більшість гравців також високо оцінює фахівця.

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Втім, Ганс-Дітер буде змушений звітувати перед керівництвом німецького футболу та продемонструвати шляхи розв'язання проблем, аби успішно виступити на домашньому Євро-2024. До Фліка є питання щодо організації поїздки на Мундіаль (перед цим збірна вирушила в Оман на короткий тренувальний збір), а також постійні експерименти зі складом, які продовжились впродовж турніру.

Нагадаємо, що Німеччина вдруге поспіль не змогла подолати груповий бар'єр чемпіонату світу. Цього разу "Манншафт" не вийшла з групи з Іспанією, Японією та Коста-Рікою.

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