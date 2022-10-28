Збірна Тунісу ризикує не поїхати на чемпіонат світу в Катар, до старту якого залишилося менше місяця.

Участь національної команди Тунісу в Мундіалі-2022 опинилася під питанням. ФІФА погрожує виключити "карфагенських орлів" з турніру через дії міністра молоді та спорту країни.

Каміль Дегіш днями заявив про можливість розпуску федеральних органів різних дисциплін. У ФІФА вважають, що під це підпадає і федерація футболу країни. Міжнародна федерація наголосила на виконанні вимог свого Статуту, який забороняє втручання органів державної влади у внутрішню футбольну діяльність країни.

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ФІФА вже надіслала листа з проханням роз'яснити ці коментарі міністра. "Хочемо нагадати вам, що асоціації-члени ФІФА юридично зобов’язані вести свої справи незалежно та без неналежного впливу третіх сторін. Будь-яке недотримання цих зобов’язань може призвести до накладення санкцій відповідно до законів ФІФА, включаючи призупинення діяльності відповідної асоціації", – йдеться у заяві, текст якої наводить Goal з посиланням на Mosaique FM.

У випадку призупинення членства асоціації збірна автоматично втрачає право на проведення офіційних матчів. Відповідно, існує ризик, що збірна Тунісу втратить путівку на ЧС-2022, який стартує вже 20 листопада в Катарі.

Це вже третя збірна, путівка якої на Мундіаль опинилася під питанням. Раніше Еквадор ризикував втратити місце на ЧС через підозри у махінаціях з документами футболіста (ФІФА відхилила апеляцію Чилі та підтвердила законність виходу збірної на турнір). Останніми днями виникли дискусії і щодо Ірану, в якому порушуються права людей і який допомагає РФ у війні з Україною.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу збірна Тунісу повинна зіграти у групі D. Суперниками представників Африки будуть Данія, Франція та Австралія.

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