Міжнародна федерація футболу опублікувала офіційну заяву про відсутність пива на аренах під час усіх без винятку поєдинків чемпіонату світу.

"Після обговорень між владою країни-господарки та ФІФА було ухвалене рішення зосередити продаж алкогольних напоїв на Фестивалі вболівальників ФІФА, інших місцях для вболівальників і ліцензованих місцях, виключивши точки продажу пива з територій стадіонів ЧС-2022 у Катарі.

Катар наймає людей для заповнення трибун на ЧС-2022 – інтерес до турніру виявився недостатнім

Це не вплине на продаж Bud Zero (безалкогольне пиво – прим.), який залишатиметься доступним на всіх аренах Мундіалю в Катарі. Органи влади країни-господарки та ФІФА продовжуватимуть працювати, щоб стадіони та прилеглі території гарантували приємні, шанобливі та приємні враження для всіх фанів.

Організатори турніру вдячні AB InBev за розуміння та постійну підтримку нашого спільного зобов’язання обслуговувати всіх під час ЧС-2022", – йдеться на офіційному сайті федерації.

Раніше була інформація, що така домовленість поставить під загрозу багатомільйонний контракт ФІФА з виробником пива та спонсором Budweiser.

Чемпіонат світу стартує вже за два дні й триватиме до 18 грудня. У матчі-відкритті братимуть участь Катар та Еквадор.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім